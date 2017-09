Superbike: brutta caduta per Sykes

16 settembre 2017

Brutta caduta per Tom Sykes nelle libere 3 della Superbike a Portimao. Il britannico ha perso il controllo della sua Kawasaki alla curva 8 ed è finito rovinosamente a terra. Moto in fiamme, con anche la tuta del centauro che ha preso fuoco. Successivamente Tom è stato trasportato al centro medico: frattura scomposta del mignolo della mano sinistra e intervento già programmato. Niente Superpole e gara per lui.