Superbike: Bradl firma con la Honda

2 agosto 2016

Bradl non vede l'ora di iniziare la nuova avventura: "Ho esaminato tutte le possibilità per rimanere in MotoGP, visto che sono cresciuto nel motomondiale, ma restare per far solo numero non avrebbe avuto senso. Così sono davvero felice di passare alla Superbike nel Team Honda per la stagione 2017. Naturalmente, questa sarà un'esperienza completamente nuova per me, ma cercherò di adattarmi il più rapidamente possibile, al fine di ottenere risultati veramente buoni. Non vedo l'ora di provare la Fireblade e, ovviamente, sarà fantastico lavorare assieme a Nicky: penso che saremo una coppia fantastica. Sono super motivato per questa nuova avventura".



A seguire anche le parole del team manager Ronald Ten Kate: "Siamo entusiasti di accogliere Stefan Bradl nella nostra squadra e nel paddock della Superbike. Stefan ha scelto di correre con la Honda nel Mondiale Superbike e faremo in modo di ripagare la sua fiducia nel miglior modo possibile. Negli incontri che abbiamo avuto finora, ci ha dato una visione chiara dei suoi obiettivi e il modo per arrivarci, ed è chiaro che condividiamo lo stesso approccio alle corse. Come ogni altro pilota proveniente dalla MotoGP, avrà bisogno di abituarsi al diverso carattere di moto e pneumatici così come imparare le nuove piste in calendario ma considerando che è ancora molto giovane, sono sicuro imparerà in fretta!".