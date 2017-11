Superbike, 13 round nel 2018: ecco il calendario provvisorio

2 novembre 2017

Con la stagione 2017 vicina alla conclusione, è già tempo di pensare al 2018 per il Mondiale Superbike, che ha pubblicato il calendario provvisorio del prossimo anno. I round saranno 13, con la tradizionale partenza dal circuito di Phillip Island che sarà seguito dall'appuntamento al Chang International Circuit, prima di approdare in Europa al MotorLand Aragon.



Al calendario sono stati aggiunti due appuntamenti, a Brno e in Argentina, offrendo così nuove sfide e puro spettacolo. La stagione si chiuderà ancora una volta al Losail International Circuit, in Qatar.



Il FIM Supersport World Championship correrà 12 round, mentre il FIM Supersport 300 World Championship e il FIM European Superstock 1000 Championship inizieranno la stagione il 13 aprile al MotorLand e il grande finale sarà disputato sulla pista di Nevers Magny-Cours dal 28 al 30 settembre.