Stoner subito fulmine alla 8 Ore di Suzuka

9 luglio 2015

Casey Stoner e la Honda davanti a tutti nel secondo test ufficiale verso la 8 Ore di Suzuka, in programma il 26 luglio. L'australiano, al rientro nelle competizioni dopo il suo ritiro a fine 2012, ha portato la CBR 1000RR numero 634 del team Musashi in testa alla classifica finale, unica formazione capace di scendere sotto il muro dei 2'08" nonostante il meteo non troppo favorevole. La squadra, oltre a Stoner, conta anche sull'olandese Michael van der Mark e sul giapponese Takumi Takahashi.