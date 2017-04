Stock 1000 Assen: schianto terribile, paura per Fritz

30 aprile 2017

Grosso spavento durante la gara di Stock 1000 ad Assen. Un terribile incidente avvenuto nei primissimi giri ha coinvolto diversi piloti, tra cui gli italiani Federico Sandi e Roberto Tamburini e l'australiano della Ducati Mike Jones. Le conseguenze più gravi le ha però patite Marvin Fritz, che è stato immediatamente trasportato via in condizioni critiche. Secondo le prime notizie il pilota sarebbe stato sedato dopo essere arrivato cosciente all'ospedale di Groningen, per essere sottoposto a una serie di accertamenti. Stando alle informazioni che arrivano dall'Olanda, Fritz è in condizioni stabili e non sarebbe in pericolo di vita.