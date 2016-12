Speciale Max is back inside

28 giugno 2015

"Max is back inside", è questo il titolo dello speciale che Italia 1 ha dedicato a Biaggi. Venticinque minuti per rivivere le emozioni del ritorno in gara a Misano del corsaro romano di una settimana fa che si è concluso con due sesti posto. E' toccato a Max e alla sua compagna Eleonora Pedron raccontare un weekend speciale.