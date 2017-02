Scintille Melandri-Lowes, il ducatista: "Mi ha buttato giù"

25 febbraio 2017

Marco Melandri e Alex Lowes non se le mandano certo a dire dopo l'impatto sfiorato che ha costretto il pilota italiano a finire nella ghiaia e ad abbandonare la gara: "Ha cambiato direzione prima del normale proprio per ostacolarmi - ha detto Melandri a fine gara - A una persona così c'è poco da dire". Non la pensa allo stesso modo il pilota della Yamaha: "Io non ho fatto nulla di sbagliato, è lui che deve capire cos'è successo".

"Le condizioni erano difficili quindi si temporeggiava - ha dichiarato Melandri ai microfoni di Premium Sport - Stavo risalendo piano piano per non strafare sulle gomme però purtroppo ci sono piloti che cercano di battere gli altri andando più forte, altri, come Lowes, che preferiscono buttarli giù. Ha cambiato direzione prima del normale proprio per ostacolarmi. Se andrò a parlargli? Con una persona così c'è poco da dire".



Il britannico della Yamaha, però, non sembra voler dare troppo peso alle parole del ducatista: "Onestamente io non ho sentito nulla. Non mi sono nemmeno accorto che era caduto fino alla fine della gara. Se è successo qualcosa, non era mia intenzione, ma sinceramente io ero davanti e non ho sentito nulla. Forse è lui che deve capire cos'è successo perché io non ho fatto nulla di sbagliato. È solo colpa sua".