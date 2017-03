Sbk Thailandia, Rea davanti a tutti nelle prime libere

10 marzo 2017

Il weekend di Buriram si apre come si era chiuso quello di Phillip Island, con il solito Jonathan Rea davanti a tutti. Il pilota britannico della Kawasaki ha chiuso il primo turno di prove libere girando in 1'33''742, precedendo di 0''110 la Ducati del team Aruba.it di Marco Melandri, al debutto sul circuito thailandese. Terzo tempo per l'altra Panigale di Chaz Davies, due decimi più lento della ZX-10R del campionde del mondo in carica.