SBK: test Misano, Ducati in grande spolvero

Misano come Sepang. Arriva il temporale pomeridiano che costringe tutti ai box, in attesa di una schiarita che non arriva. Quattro team della Superbike in pista, per i necessari lavori di preparazione per l'ottavo round stagionale in programma il 17, 18 e 19 giugno. Ducati, Aprilia, Honda e Yamaha con i piloti titolari, tranne Niccolò Canepa in sostituzione dell'ancora infortunato Sylvain Guintoli. Tanto lavoro, soprattutto in Casa Ducati con nuove soluzioni di ciclistica compreso un forcellone piū lungo.