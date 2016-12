Sbk, test Jerez: Sykes davanti a Rea

Dopo il traguardo mondiale, dopo l'arrivo del secondo figlio, si è presentato ai test di Jerez sereno e motivato, con la nuova Ninja da conoscere e svezzare. Jonathan Rea al lavoro con un piccolo intoppo, una scivolata che ha rallentato il programma della sua seconda giornata in pista. Questo non ha impedito al campione del mondo di limare alla fine il suo record ufficiale, ovvero il giro veloce in gara, di mezzo secondo, 1.40.6 contro 1.41.1.

Ancora meglio ha fatto il suo socio Tom Sykes, al quale la nuova Kawasaki piace tantissimo. Dopo una caduta, l'inglese ha stampato un 1.40.0, il che significa Superpole abbassata di quasi 3 decimi. Senza tempi ufficiali è invece il resoconto della Yamaha, che si dice molto soddisfatta in coro con Sylvain Guintoli e Alex Lowes del potenziale della R1.



"Mi sembra di aver ritrovato le caratteristiche della M1 MotoGP del 2007", questo il commento del francese ex campione del mondo. "Non vedo l'ora di risalire in sella per prendere ancora più confidenza con questa moto", ha ribadito Lowes. I cronometristi abusivi a bordo pista cinguettano tempi molto interessanti, per niente lontani da quelli delle Kawasaki. Prossima uscita il 16 e 17 sulla pista di Aragon Aragon, quando farà il suo debutto sulla Honda Nicky Hayden.