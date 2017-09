Sbk, Sykes mostra il dito ricucito

29 settembre 2017

Tom Sykes è pronto a tornare a spingere al massimo la sua Kawasaki nel round francese del mondiale Superbike. Il pilota inglese era stato vittima di una brutta caduta nelle Libere 3 del weekend di Portimao, durante la quale aveva riportato una frattura scomposta del mignolo della mano sinistra, rimasto incastrato nella moto. Sykes non ha potuto correre le due gare in Portogallo ed è stato successivamente operato, ma ora ha avuto il via libera dai medici e può mostrare la sua ferita ormai...ricucita.