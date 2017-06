Sbk Riviera di Rimini, trionfo di Melandri

Sono passati quasi 3 anni da quel 5 ottobre 2014, quando Marco conquistava la sua (fino ad oggi) ultima vittoria in un campionato mondiale, nella seconda gara del round francese di Superbike. Poi una difficile mezza stagione in MotoGP con l'Aprilia, l'addio alle corse e l'anno di transizione (il 2016), quindi il ritorno alle derivate di serie. La gioia del primo podio a Phillip Island e ora, finalmente, anche il primo trionfo stagionale, sul circuito di casa.



Le Kawasaki partono forte dalle retrovie, mettendosi subito all'inseguimento di Xavi Forés e Jordi Torres che, grazie alla griglia invertita rispetto a Gara 1, scattavano dalle prime posizioni. Marco inizialmente perde un po' di tempo duellando con l'Aprilia di Laverty, ma poi si unisce subito al gruppetto di testa, che si trasforma in un quartetto quando la Ducati di Forés è costretta a rientrare ai box per un problema allo scarico.



La Bmw di Torres invece tiene botta al comando, almeno fino a quando uno scatenato Melandri non decide di infilarlo e provare a cambiare passo. Lo spagnolo del team Althea, con Rea e Sykes non in grandissima giornata, sembra in grado di gestire e centrare il secondo posto, ma anche lui rimane appiedato a 4 giri dalla fine. Le due ZX-10R, così, ne approfittano e si conquistano entrambe il podio, mentre Marco fugge verso la bandiera a scacchi.



Il mondiale, ormai, è questione tra i due britannici, con Johnny saldamente al comando, a + 50 da Tom, con 6 round ancora da correre. Oggi, però, la scena è tutta per Macio, che regala alla Ducati un trionfo ancora più di valore dopo il brutto incidente in Gara 1 che aveva costretto ai box il compagno di team Chaz Davies.



Giù dal podio la Yamaha di Van der Mark, con le Aprilia di Laverty e Savadori che chiudono rispettivamente quinta e sesta. Settimo posto per l'altra BMW di Raffaele De Rosa e undicesimo per Badovini. Costretti al ritiro invece Menghi e De Angelis, insieme all'altra R1 di Lowes e alla MV Agusta di Camier.