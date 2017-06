Sbk Riviera di Rimini, Sykes: "Vittoria senza lottare"

17 giugno 2017

Tom guarda già avanti: "Oggi la temperatura del tracciato era veramente alta e io stavo facendo moltissima fatica, ma sono fiducioso che domani miglioreremo. Mentre guidavo stavo già pensando a cosa fare in vista di Gara 2, perché per me la corsa era già finita. Poi ho girato la curva e ho visto i due piloti per terra, sono cose che a volte succedono in gara. Spingiamo sempre al limite in ogni giro e con queste condizioni gli errori capitano. Spero solo che stiano bene e che possano unirsi alla lotta domani".



Rea si dispiace per le sorti dei suoi colleghi: "Mi dispiace soprattutto per Van der Mark perché il suo passo era davvero incredibile, poi ha avuto un grosso incidente e non capisco perché, non ha fatto nulla di sbagliato. Subito dopo Chaz mi ha superato e io ho fatto di tutto per fare un ultimo giro all'attacco. L'incidente? Quando mi è caduto davanti non avevo nessuna possibilità di evitarlo e l'ho centrato. Dopo l'arrivo sono corso a vedere se stava bene. Spero che non sia nulla di serio, mi dispiace molto per lui".



Sorrisi senza troppe illusioni per il secondo classificato, Alex Lowes: "Weekend molto difficile per me, avevo poco feeling con la moto. È stato un podio fortunato, ma domani voglio andare più forte e cercare di stare davanti anche senza incidenti".