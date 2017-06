Sbk Riviera di Rimini, Sykes centra la Superpole

Tom Sykes si conferma re del giro secco e centra la Superpole sul circuito di Misano con uno spaziale 1'33''662 , sgretolando il record da lui stesso ottenuto nel 2016. Alle sue spalle partirà l'altra Kawasaki del leader mondiale Jonathan Rea (+ 0''328), con la Ducati di Marco Melandri (+ 0''459) a completare la prima fila. Quarto tempo per l'altra Panigale di Chaz Davies (+ 0''675), che scatterà in seconda fila assieme a Van der Mark e Camier.

Per Tom è la sesta pole position consecutiva sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli, un dominio totale. Anche il (fin qui) padrone assoluto della stagione ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte allo strapotere del connazionale sul giro lanciato.



Qualche difficoltà in più, come già emerso nel corso delle prove libere, per le Ducati di Melandri e Davies, con il ravennate che riesce a regolare il compagno di team e a rifilargli un paio di decimi abbondanti nel finale di sessione, spingendolo in seconda fila.



A Chaz non è servita molto la copertura sul cerchione posteriore (una sorta di ruota lenticolare in stile ciclistico) montata nella seconda uscita della Superpole 2. A fargli compagnia alle spalle del terzetto più veloce ci saranno la Yamaha di Van der Mark e la MV Agusta di un ottimo Leon Camier, che non sembra badare ai rumors che lo vedrebbero in procinto di abbandonare la casa di Varese per migrare verso la Honda.



In terza fila partiranno l'altra R1 di Lowes, la Ducati del team Barni di Forés e la BMW di Torres. In quarta l'Aprilia di Laverty e altre due Kawasaki, quelle di Krummenacher e Ramos (passati dalla Superpole 1).



Chi non supera il primo taglio è invece Lorenzo Savadori, alle prese con un weekend particolarmente complicato. Scatteranno 15°-16°-17° De Rosa, Russo e De Angelis, in ultima fila la wild card Menghi e Badovini.