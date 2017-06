Sbk Riviera di Rimini, Rea il più veloce nelle Libere 2

Jonathan Rea è il pilota più veloce al termine della seconda sessione di prove libere a Misano, settima tappa del mondiale Superbike. Il britannico della Kawasaki ha chiuso la FP2 in 1'34''901 , mettendosi al comando della classifica dei tempi combinati davanti al compagno di team Tom Sykes e alle due Ducati di Melandri e Davies . Nessuno dei tre inseguitori è stato in grado di migliorare il tempo della mattinata anche a causa del gran caldo.

Dall'asfalto ribollente della Riviera di Rimini emerge ancora una volta il leader del mondiale. A Rea bastano pochi giri in avvio di sessione per bruciare il tempo della mattinata del compagno di team e assicurarsi il miglior crono del venerdì, al termine di un pomeriggio condizionato dalle temperature molto elevate della pista e dell'aria.



Sykes non riesce a far meglio dell'1'34''931 fatto registrare in FP1 e rimedia anche una caduta senza conseguenze a 15 secondi dalla fine del turno, ma le due ZX-10R (reduci da due doppiette su questo tracciato nel 2016) si confermano le moto da battere, dopo esser state le uniche due in grado di infrangere il muro dell'1'35''.



Anche le Panigale di Melandri e Davies restano inchiodate ai tempi della mattinata, mantenendo rispettivamente la terza e quarta posizione. Migliora invece le prestazioni (ma non l'ordine di classifica) la MV Agusta di Camier, che si conferma quinto e in grande spolvero, a soli 17 millesimi da Chaz.



Sesto tempo complessivo per la BMW di Jordi Torres, che scalza la Ducati del team Barni di Xavi Forés, mentre restano ottava e nona la Yamaha di Van der Mark e l'Aprilia di Laverty. Rientra in top 10 (e quindi andrà direttamente in Superpole 2) l'altra R1 di Alex Lowes, nonostante la terza scivolata di giornata.



Deve accontentarsi dell'undicesimo tempo Lorenzo Savadori, con la seconda Aprilia del team Milwaukee. Scivola in quattordicesima posizione l'altra BMW di Raffaele De Rosa, subito davanti alla Kawasaki di De Angelis. In fondo alla classifica Russo (18°), la wild card Menghi (20°) e Badovini (21°).



Sabato alle 10:30 via alle due sessioni di qualifica, con Gara 1 prevista alle 13:00.