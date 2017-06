Sbk Riviera di Rimini, Melandri: "Senso di liberazione, la dedico a Chaz"

18 giugno 2017

Melandri ricorda un po' di dati che rendono speciale la giornata: "È la centesima vittoria italiana, la mia ventesima in assoluto e la prima con la Ducati. È fantastico, i ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile - ha detto ai microfoni di Sportmediaset - Dopo i test siamo migliorati tanto e credo che ora possiamo giocarcela a questo livello tutte le domeniche. Ho cercato di fare il mio passo, senza guardarmi alle spalle, senza esagerare. La moto era veramente fantastica. Chaz? Ieri meritava lui, sarebbe bello fare doppietta insieme più spesso, anche per tutti i nostri ragazzi".



Per Rea, che resta saldamente leader mondiale, una gara non semplicissima: "Ho avuto enormi vibrazioni sul posteriore per tutta la gara -spiega - Ma non sembra esserci un problema di usura della gomma. Dobbiamo cercare di analizzare la cosa per capire cosa è successo. Comunque sono contento del secondo posto, devo fare i miei complimenti a Marco anche se io sono un pochino deluso".



Giornata non eccellente anche per l'altro pilota Kawasaki, Tom Sykes: "Ero molto vicino a Johnny alla fine. La moto è stata molto continua, sono riuscito a fare dei bei sorpassi, ma non a spingere fino in fondo. Sono un po' deluso dal risultato, ma la gara non è andata troppo male. Ho avuto qualche problema di stabilità, ancora non ci siamo del tutto. Per Laguna Seca abbiamo delle idee per migliorare ancora".