Sbk, Rea dopo la vittoria mondiale: "Sensazione incredibile"

30 settembre 2017

Johnny, naturalmente, ha avuto una dedica speciale per il suo successo: "Mi sento davvero fortunato ad essere in questa posizione e voglio ringraziare tutti: il team, la Kawasaki e chi ci lavora in Giappone, ma soprattutto mia moglie e i miei figli per i sacrifici che affrontano per farmi vivere questo sogno. Piangeva? Sì, sono sicuro che arriveranno altre lacrime nei prossimi giorni...".





Sorrisi anche per Melandri, 2° al traguardo: "Era veramente dura - ha detto il ravennate - C'era pochissimo grip soprattutto all'inizio. Sapevo che in molti sarebbero andati forte subito per poi calare alla distanza, io ho provato a star tranquillo per un po', poi ho deciso di spingere quando ho visto che potevo prendere Tom. Dopo che l'ho sorpassato pensavo avesse mollato, invece lui è tornato duro e ci siamo anche toccati. Un podio importante, avevo fatto pochissimi chilometri con la Panigale sul bagnato prima di oggi, ma i ragazzi mi hanno dato una grande moto. Dobbiamo continuare a lottare per queste posizioni".



Soddisfatto anche il terzo classificato, Tom Sykes, reduce dal brutto infortunio di Portimao: "Meno di due settimane fa non avrei mai pensato di poter venire qui e ritrovarmi in bagarre con gli altri ragazzi. Nel complesso abbiamo avuto un buon weekend finora e spero che domani sia asciutto per poter avere una gara un pochino diversa. Devo fare i complimenti a Jonathan e alla Kawasaki per quello che hanno saputo fare. Lui ha guidato benissimo quest'anno e il risultato è davvero meritato. Il duello con Marco? Bello, spero che domani le sorti si invertano...".



Delusissimo invece Chaz Davies, solo 10° dopo una gara complicata: "Non so esattamente cosa sia successo - ha detto il ducatista - Ma sembrava un problema di elettronica. Dopo tre giri ho provato a fare qualche aggiustamento ma c'era qualcosa che non andava. Poi ha cominciato a distruggersi la gomma posteriore ed era davvero impossibile guidare la moto. Sono molto triste per questo risultato".