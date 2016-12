Sbk, quanti test per Melandri

Avrebbe voluto debuttare con la Ducati Superbike direttamente in gara, come wild card nel round spagnolo di Jerez, pista amica con doppietta nel 2104. Non è stato possibile, e allora Marco Melandri ha dovuto cambiare i suoi piani, il programma di avvicinamento alla stagione 2017.



Sarà interessante e soprattutto intenso l’autunno-inverno del pilota di Ravenna, con vari test per affinare l’intesa con la bicilindrica bolognese che finora ha messo insieme 7 vittorie con Chaz Davies e altri 10 podi calpestati dal gallese e da Davide Giugliano. Mentre i titolari attuali saranno già in Andalusia per la penultima sfida, Marco sarà la prossima settimana in pista a Valencia per 3 giorni, mercoledì, giovedì e venerdì.



A metà novembre, il 16 e il 17, altra tappa spagnola per test collettivi ad Aragon, e la settimana successiva, in compagnia di Yamaha e Honda, 3 giornate a Jerez per chiudere il 2016, perché dal primo dicembre non si potrà girare fino al nuovo anno. A fine gennaio si replicherà sul circuito andaluso, a seguire un paio di giorni a Portimao. Poi sarà già tempo di impacchettare le moto e spedirle al Phillip Island, dove il 20 e 21 febbraio ci sarà l’ultimo test a pochi giorni dal via stagionale.