SBK, piccoli talenti crescono: al via la FIM Supersport 300

27 settembre 2016

La SBK si prepara a crescere i campioni del futuro. Dopo tante voci, infatti, ora è arrivata anche l'ufficialità: a partire dal 2017 prenderà il via il nuovo Campionato Mondiale FIM Supersport 300 . Si tratta di una categoria ideata appositamente per favorire l'ingresso dei principianti nel WorldSBK Championship a partire dall'età di 15 anni con costi contenuti e possibilità di far gareggiare insieme i baby-rider più promettenti del momento.

"La nuova piattaforma sarà l'ambiente ideale per lo sviluppo di talenti futuri - ha spiegato Vito Ippolito, Presidente della FIM -. l'intenzione del WorldSSP 300 è quella che i Campionati Nazionali seguano questo punto di riferimento, che offre una base nella quale i futuri talenti possano crescere in un ambiente con delle regole uguali e dove i produttori possono accompagnare i giovani piloti che fanno i loro primi passi verso la celebrità".



"L'obiettivo è quello di avere una serie a prezzi accessibili per i giovani concorrenti - ha precisato Javier Alonso, direttore esecutivo WorldSBK -. Cè stato un grande interesse per le moto di bassa cilindrata in questo sport e la nuova classe WorldSSP 300 offrirà questa opportunità". "Sarà promosso ai costruttori come un campionato di facile accesso, la migliore piattaforma possibile perché emergano future stelle, dove i produttori possono accompagnare i piloti fin dalla tenera età mentre progrediscono nel corso della loro carriera", ha aggiunto.