Sbk, Misano: Sykes è ancora il poleman

Sesta pole position su otto tentativi per Tom Sykes, che riesce ancora una volta ad annullare qualsiasi concorrenza. Quest'anno solo van der Mark in Thailandia e Davies a Imola sono riusciti a strappargli la prima casella, per il resto dominio assoluto. Jonathan Rea (+0.220) riesce quindi ad ottenere il miglior piazzamento possibile, confermando che le Kawasaki anche qui sono le moto da battere. Le Ducati ufficiali nel circuito di casa riescono a mettere in piedi la peggiore qualifica dell'anno. Giugliano (+0.789) al primo giro va per terra, buttando all'aria il primo time attack, Davies (+1.060) invece al secondo tentativo non riesce a migliorarsi come fanno tutti gli avversari. La terza fila lascia l'amaro in bocca, ma in Superbike la pole position conta sempre di meno. I due ducatisti infatti durante le libere si sono concentrati soprattutto sui long run e in particolare Davies sembra avere uno dei passi migliori. L'unico a stargli davanti sul ritmo gara è stato Jonathan Rea che sembra il grande favorito per la vittoria.



Xavi Forés, dopo il grande exploit spagnolo con i due quarti posti, conferma di far correre alla grande la sua Ducati del team Barni e vedremo fin dove riuscirà a spingersi in gara. Lorenzo Savadori con l'Aprilia confeziona un altro capolavoro considerando che il suo compagno di squadra De Angelis partirà solo sedicesimo. Lowes con la Yamaha e Hayden con la Honda sono veloci nel giro secco, ma non sembrano poter competere per la vittoria finale.