Sbk, Misano: Hayden vola con la Honda

17 giugno 2016

Kentucky Kid sfreccia sul circuito di Misano che nella sua carriera in MotoGP non gli ha mai regalato grandi soddisfazioni. A fare la differenza sono stati sicuramente i test svolti qui a inizio mese, proprio come la Ducati. Stavolta Giugliano (+0.197) deve accontentarsi della quarta posizione, ma il distacco dall'americano è minimo. Attaccato al compagno di squadra c'è Chaz Davies (+0.216) che ha mostrato un ottimo passo sulla lunga distanza, secondo solo a quello di Jonathan Rea. Il britannico della Kawasaki dopo sei gare senza vittorie è deciso a salire di nuovo sul gradino più alto del podio. A chiudere una top ten compressa, con dieci piloti in mezzo secondo, c'è la Yamaha di Alex Lowes (7°) tornato dopo l'infortunio alla spalla. E a chiudere l'altra Honda di van der Mark (9°) e la Ducati team Barni dello spagnolo Forés (10°). Per pochi millesimi Savadori (11°) ha invece mancato l'accesso alla Superpole2.