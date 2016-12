Sbk, Misano: Giugliano lancia la Ducati

17 giugno 2016

A Misano nelle prove libere1 c'è un italiano al comando. L'ottavo round della stagione di Superbike inizia con Davide Giugliano sulla Ducati davanti a tutti. Secondo è un Nicky Hyden già in palla con la sua Honda mentre terzo è il solito Tom Sykes. La seconda Ducati più veloce è a sorpresa quella di Xavi Forés (4°) del team Barni che chiude davanti a Jonathan Rea. L'inizio di Chaz Davies non è brillante, per ora solo settimo.