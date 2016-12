SBK: Melandri firma per la Ducati

27 luglio 2016

Tra poche ore arriverà l'ufficialitá di Melandri in Ducati. Contratto di un anno più uno, compagno Chaz Davies, come in Bmw nel 2013. Un'esperienza tutta nuova per Marco che si metterà sulla Panigale per la prima volta in vita sua a brevissimo: il progetto è di fare molti test iniziando già con lo sfruttare questa pausa estiva. Lui, Melandri, punta su un anteriore solido che gli dia fiducia e sulla sua guida pulita, il tutto per cercare di tenersi dietro molti colleghi e le tonnellate di pressione.