Sbk Laguna Seca, Rea chiude al comando le libere del venerdì

23/06/2018

Jonathan Rea si conferma il pilota più veloce al termine della terza sessione di libere del round americano di Superbike. Il pilota Kawasaki ha chiuso la FP3 in 1'23''174, miglior tempo del turno, senza però abbassare il crono della FP2. In seconda piazza si è confermato Melandri con la Ducati, che ha limato le distanze chiudendo in 1'23''458. Terzo crono finale per Sykes con l'altra ZX-10RR, davanti alle ottime Aprilia di Savadori e Laverty.