Sbk, Laguna Seca: Davies il più veloce

Ha ricominciato da dove aveva smesso un anno fa, davanti a tutti. Chaz Davies a Laguna Seca è una "bestia", fa paura sul saliscendi di 3,6 chilometri che per essere affrontato, dice il gallese della Ducati "servono le palle". Tranne un lampo nel finale delle prime prove libere di Alex Lowes, poi caduto nel secondo turno, Davies è parso irresistibile per tutta la giornata, pur lamentando qualche inconveniente. Figuriamoci se tutto fosse girato per il verso giusto... In effetti i distacchi sono risicati, ed il campione del mondo Johnny Rea, che qui a Laguna non ha mai vinto, è lì, a 74 millesimi, con un passo di gara di pochissimo peggiore. Nicky Hayden, il ragazzo di casa che su questo asfalto ha trionfato due volte in MotoGP. è terzo a poco più di due decimi, ma questo è il frutto di un ultimo giro "disperato", il lavoro da fare per Kentucky Kid è ancora tanto. Sykes e Lowes, quarto e quinto, precedono un Davide Giugliano che prima di tutto ha voluto "fare pace" con Laguna Seca, dopo il brutto volo del 2015- Scrupoloso il suo lavoro di messa a punto, poco più di 3 decimi il distacco da Davies con tutte le possibilità di fare meglio. Ottimo, al debutto sulla pista californiana, Lorenzo Savadori, ottavo a meno di mezzo secondo dalle vetta. Una prestazione che la dice tutta sul talento del romagnolo, che si è pure sdraitao al Cavatappi senza conseguenze. Bene anche Raffaele De Rosa, quindicesimo alla sua prima avventura in Superbike e su questo asfalto. Alla Superpole 2 accederanno anche Xavi Forès e Niccolò Canepa, che continua a fare il supplente di Sylvain Guintoli che risalirà in moto a metà agosto in un test sul circuito tedesco del Lausitzring.