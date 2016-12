Sbk, il campione Rea in esclusiva: "Quando vinco mi sento in cielo"

2 ottobre 2015

"Quando vinco mi sento sulle nuvole, in cielo", questo lo stato d'animo di Jonathan Rea fresco vincitore del Mondiale Superbike. Il campione della Kawasaki si è raccontato in una lunga intervista, che andrà in onda questa notte all'1:00 su Italia 2 in Grand Prix, alla nostra Anna Capella: "Ho sempre saputo di avere un buon potenziale. Dentro di me, nel mio cuore, sapevo di avere un buon potenziale elevato ma, quest'anno, il fatto di vincere molto mi ha dato sicuramente molta sicurezza".