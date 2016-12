SBK, Haslam dice addio all'Aprilia

17 dicembre 2015

E' durata solo una stagione, chiusa con due vittorie e il 4° posto nel Mondiale, l'avventura in SBK di Leon Haslam con l'Aprilia. Il pilota inglese non ha rinnovato il contratto con il team italiano e ha deciso di tornare a correre nella British Superbike, dopo avere appena firmato un nuovo accordo con la JG Speedfit. "Non vedo l'ora di provare una Kawasaki - ha detto -. Il mio obiettivo è quello di lottare per le prime posizioni sin da subito".