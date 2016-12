Sbk, Giugliano: "Sto alla grande, torno a Imola"

Appuntamento al 10 maggio per il ritorno di Davide Giugliano in sella alla Ducati. Il pilota italiano è pronto a rientrare nel round di Imola e l'infortunio alla schiena è alle spalle: "Sto meglio, alla grande: il recupero procede velocemente. Sarò in pista al 100% e già in questa settimana farò qualche giro col motard". Pronto l'invito di Max Biaggi: "Andiamo a girare insieme?". Giugliano ha detto sì.