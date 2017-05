Sbk, Gara 1 Donington a Tom Sykes

27 maggio 2017

Tom Sykes è imbattibile in terra inglese. Sono quattro anni che Donington Park ha un solo padrone ed è il numero 66 della Kawasaki: nona vittoria consecutiva, davvero incredibile. Il britannico ha gestito Gara 1 in maniera esemplare: persa la prima posizione al via, Tom non si è abbattuto e nella seconda parte ha raccolto i frutti del gran lavoro.



Raggiunto Rea, l'ha studiato e poi scavalcato con facilità per andare a prendersi la prima vittoria stagionale. Mondiale riaperto per via della caduta del numero 1 tradito dalla gomma posteriore: ora tra i due c'è una distanza di 50 punti. Per Rea un sabato molto amaro e una caduta spaventosa, ma per fortuna senza nessuna conseguenza fisica.



Grandissima occasione sprecata anche per Chaz Davies che, dopo essere scattato ottimamente al via, è andato in terra al tornantino dopo 8 giri quando stava cercando di prendere il largo. Il pilota della Ducati è poi riuscito a ripartire e chiudere in ottava posizione. Ora il britannico ha 66 punti da recuperare dalla vetta nel Mondiale. Giornata sfortunata per la Ducati che ha sfiorato il podio con Melandri: Macio, però, è stato beffato all'ultimo giro da Alex Lowes (Yamaha): quarto. Seconda posizione per un grande Leon Haslam con la Kawasaki wild card.