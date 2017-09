Sbk Francia, Rea domina anche nelle Libere 2

Jonathan Rea si conferma il pilota più veloce anche dopo il secondo turno di libere del round francese di Superbike. Il pilota Kawasaki, che ha nel mirino il terzo titolo mondiale, ha chiuso in 1'37''489 , rifilando quasi mezzo secondo alla Yamaha di Van der Mark (+ 0''439) e alle Ducati di Melandri (+ 0''477) e Davies (+ 0''491). Tom Sykes , nonostante la mano ancora malconcia, strappa il 10° tempo, buono per l'accesso diretto in Superpole 2.

Johnny conferma dunque di non voler perdere tempo e di avere intenzione di chiudere la pratica mondiale già sabato in Gara 1. Il messaggio è chiaro: quasi mezzo secondo più veloce di tutti gli altri, a voler rimarcare ancora una volta un dominio apparso incontrastabile in questa stagione.



Il primo degli "umani", un po' a sorpresa, è Michael Van der Mark, che dopo il weekend da spettatore ad Aragon (dove era stato convocato dalla Yamaha per sostituire Valentino Rossi, poi sceso regolarmente in pista), sembra voler tornare protagonista e centra il secondo miglior crono con la sua R1. Alle sue spalle, anche se di pochissimi millesimi, ci sono le Ducati di Marco Melandri e Chaz Davies, con il ravennate ancora una volta capace di tenersi dietro il compagno di team come già accaduto in FP1.



Nella top 10, e quindi qualificati direttamente per la Superpole 2 di sabato mattina, ci sono anche l'ottimo Lorenzo Savadori, con la prima delle Aprilia del team Milwaukee, Xavi Forés con la Panigale del team Barni, Leon Camier con la MV Agusta (qualificatosi con il tempo della mattinata), Alex Lowes con l'altra Yamaha e Eugene Laverty con l'altra RSV4. Infine, un eroico Tom Sykes, che nonostante la mano ancora piuttosto malconcia dopo l'infortunio di Portimao riesce a strappare l'ultimo tempo buono per poter battagliare con gli altri big per la pole position. Spetta ancora a lui, secondo in classifica a - 120, l'arduo compito di mettere i bastoni tra le ruote a un Rea a cui basterebbe vincere Gara 1 per laurearsi aritmeticamente campione del mondo.



Partiranno dalla Superpole 1, invece, Raffaele De Rosa (13° con la sua BMW), il rientrante Davide Giugliano (15° con la prima delle Honda), Ayrton Badovini (16° con la sua Kawasaki), Riccardo Russo (Kawasaki, 18°) e Alessandro Andreozzi (Yamaha, 19°).