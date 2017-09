Sbk Francia, Rea detta già il passo nelle Libere 1

Jonathan Rea mette subito le cose in chiaro e stampa il miglior tempo nella prima sessione di libere del round francese di Superbike. Il pilota Kawasaki, che già sabato in Gara 1 potrebbe conquistare il titolo mondiale, chiude in 1'37''849 , mettendosi alle spalle la sorprendente MV Agusta di Leon Camier e l'Aprilia di Lorenzo Savadori . Quarta e quinta le Ducati di Melandri e Davies , mentre è solo 10° il rientrante Tom Sykes con l'altra Kawasaki.

Johnny corre verso il terzo titolo iridato consecutivo e ha fretta di chiudere la pratica. Il nordirlandese parte a razzo già dalle prime libere, mettendo oltre un secondo tra lui e quello che al momento è il rivale più diretto per la conquista del mondiale, il compagno di team Tom Sykes. L'inglese, dopo aver ricevuto il via libera definitivo dei medici subito prima del semaforo verde, torna in pista a due settimane dal brutto incidente di Portimao, che gli era costato la rottura di un dito della mano sinistra, ma non riesce ad andare oltre il decimo tempo finale.



I più vicini allo scatenato Rea, a sorpresa, sono la MV Agusta di Leon Camier (+ 0''183) e l'Aprilia di Lorenzo Savadori (+ 0''386), entrambi eccezionali nel tener dietro le Ducati ufficiali di Melandri (+ 0''400) e Chaz Davies (+ 0''443).



Nella top 10 della mattinata si inseriscono anche le due Yamaha di Lowes e Van der Mark (reduce dal weekend da spettatore ad Aragon, in MotoGP), la Ducati del team Barni di Xavi Forés e la BMW di Jordi Torres. Sfilza di italiani sul fondo della classifica dei tempi, con De Rosa (BMW) 15°, Giugliano (al ritorno sulla Honda) 16°, Badovini (Kawasaki) 17°, Andreozzi (Yamaha) 18° e Russo (Kawasaki) 19°.