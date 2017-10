Sbk Francia, Rea centra la Superpole sotto il diluvio

Jonathan Rea si conferma imprendibile anche sotto il diluvio e centra la sua quinta Superpole stagionale nel round francese di Superbike. Il pilota Kawasaki cade in avvio di sessione, ma si rialza e stampa uno strepitoso 1'56''555, rifilando oltre un secondo a tutti gli altri. In prima fila con lui l'Aprilia di un eccezionale Mercado e l'altra ZX-10R di Sykes . Affondano invece le Ducati: Chaz Davies partirà 7°, Marco Melandri 12° dopo una scivolata.

Il cannibale colpisce anche sul bagnato. Nemmeno una caduta sotto la pioggia è stata in grado di fermare Jonathan, che è tornato ai box, ha lasciato che i suoi meccanici sistemassero rapidamente la moto e poi è sceso in pista per centrare un tempo irreale per chiunque altro. Il terzo titolo mondiale è lì a un passo e questo risultato conferma che il nordirlandese non vuole perdere tempo: gli basterà vincere Gara 1 nel pomeriggio per laurearsi campione.



Alle sue spalle partirà un ottimo Tati Mercado, passato dalla Superpole 1 e capace di far volare la sua Aprilia in condizioni meteo davvero difficili per tutti. Così come Davide Giugliano, anche lui passato dalla prima fase di qualifica e in grado di centrare un'eccezionale 6° posto in griglia con la sua Honda. In prima fila con Rea e Mercado ci sarà anche Tom Sykes, che sembra voler vendere cara la pelle nonostante la mano sinistra ancora malconcia e dolorante dopo l'infortunio di Portimao.



Qualifica da dimenticare invece per le Ducati: Chaz Davies non va oltre la terza fila (7° tempo per lui), mentre Marco Melandri è addirittura 12° dopo una caduta che non gli ha più permesso di rientrare in pista per tentare l'assalto al tempo.



In seconda fila, davanti a Giugliano, partiranno la Ducati del team Barni di Xavi Forés e la Yamaha di Alex Lowes, in terza dietro a Davies la MV Agusta di Camier e l'Aprilia di Laverty (caduto due volte), in quarta con Melandri l'altra R1 di Van der Mark e l'altra RSV4 di Savadori, anche lui finito a terra. Tredicesimo tempo per Riccardo Russo, diciassettesimo per Alessandro Andreozzi.



Patiscono le conseguenze di una mattinata ricchissima di cadute Ayrton Badovini e il francese Lussiana, entrambi dichiarati "unfit" dopo due incidenti in FP3.