Sbk Francia, Davies: "Mi sono svegliato con la grinta giusta"

1 ottobre 2017

Decisamente più deluso il compagno di team, Marco Melandri, solo 5° al traguardo anche a causa di un problema al motore nel warm-up che lo aveva costretto a un cambio moto forzato: "Purtroppo cambiando moto non avevo fiducia. Avevo zero trazione in uscita dalle curve lente e poi quando ha iniziato a piovigginare ho fatto fatica a tener dritta la moto, probabilmente perché le gomme si sono raffreddate. Non riuscivo proprio più a guidare, quindi ho solo dovuto portarla in fondo...mi dispiace un po' per il risultato".



Gioia invece in casa Yamaha, specialmente per Michael Van der Mark, al secondo podio stagionale appena: "Sono felicissimo, ho cominciato bene anche se non è stato facile trovare subito il passo giusto a causa della pioggia. Quando però mi sono messo vicino ad Alex (Lowes, ndr) ho trovato il mio ritmo, sono davvero contento perché è stato un gran weekend per la Yamaha. Sono tornato sul podio dopo una stagione non semplice, ora stiamo finalmente vedendo dei miglioramenti".