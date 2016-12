Sbk, Donington: Sykes è già davanti

27 maggio 2016

Prima sessione di prove libere per la Superbike. Sul circuito di Donington in Inghilterra non ci sono sorprese e il più veloce del venerdì mattina è Tom Sykes. Ci sono cinque britannici nei primi sei, Davide Giugliano prova a fare il guastafeste e si piazza secondo a due decimi. Jonathan Rea (3° a +0.239) e Chaz Davies (4° a +0.317) vanno a siglare il dominio Kawasaki-Ducati. Ottimo Leon Camier, sesto con la MV Agusta. Lorenzo Savadori chiude in crescendo: 9°.