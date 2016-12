Sbk, Donington: Sykes batte Giugliano

Vittoria storica per Tom Sykes che con il settimo successo nel circuito di casa supera una leggenda della Superbike come Carl Fogarty. Secondo le previsioni il numero 66 avrebbe dovuto demolire gli avversari in pista, ma al via Chaz Davies prova subito a mettere in crisi le certezze del britannico. Con una super partenza il ducatista si piazza davanti, impedendo a Sykes di imporre il suo ritmo. Se non ha strada libera Tom può anche andare in difficoltà e infatti succede così. Sia Giugliano che Rea lo passano con sorprendente facilità. Le Ducati vanno alla grande, la doppietta sembra possibile, ma al settimo giro Davies scivola. La curva è lenta, Chaz riesce a riprendere in mano la moto e ripartire dalla sedicesima posizione. Inizia un tentativo di rimonta che si spegne sette giri dopo con un'altra caduta, questa volta irrecuperabile.



Anche l'altro pretendente alla vittoria finale, Rea, commette diversi lunghi. Ma la colpa non è sua: un problema alla moto nello scalare le marce lo mette fuori gioco per il successo in gara-1. In testa rimangono Giugliano e Sykes con l'italiano che fa di tutto per rimanere davanti. A sette giri dalla fine però il pilota Kawasaki riesce a trovare lo spazio giusto e a piazzare l'allungo vincente. Ottima prima parte di gara per Savadori che si mantiene in quarta posizione, non troppo distante dai primi. Negli ultimi giri però la sua moto crolla e deve cedere sia a Camier che a Hayden. In classifica generale Sykes (212) accorcia le distanze da Davies (215) e da Rea (273)