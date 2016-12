SBK, Assen: Sykes davanti a tutti nelle ultime libere

Tom Sykes firma il giro veloce in 1:35.613, portando la Kawasaki davanti al compagno di box Rea (+0.123). Colpo di reni per Van Der Mark, che spinge la Honda fino al terzo posto (+0.291), precedendo la Ducati di Davies (+0.596) e le Aprilia di Torres (+0.752) e Haslam (+0.865). Lowes (Suzuki) è 7°, poi Fores (Ducati) e Camier (MV Agusta). Badovini chiude 10° (BMW, +1.513). I piloti hanno lavorato sul passo di gara, in attesa della Superpole.