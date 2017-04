Sbk Assen, Sykes al comando dopo le prime libere

28 aprile 2017

Tom Sykes prova subito a far vedere chi comanda. L'inglese della Kawasaki chiude davanti a tutti la prima sessione di prove libere in Olanda con un ottimo 1'35''676, circa due decimi più lento della Superpole che lui stesso ha fatto registrare nel 2016. Alle sue spalle il compagno di team Jonathan Rea, che a sua volta tiene a bada la Ducati di Chaz Davies. Tre piloti in tre decimi esatti.



Dietro i fuoriclasse britannici si piazza la Yamaha R1 di Van der Mark (+0''507), che da padrone di casa conferma di essere ampiamente a suo agio su questa pista. Quinto tempo per la Ducati del team Barni di Xavi Forés, davanti alla Honda di Hayden e a un sorprendente Alex De Angelis, autore del settimo tempo con la sua Kawasaki del team Pedercini.



Soltanto decimo un Marco Melandri in evidente difficoltà, che sembra confermare un feeling storicamente non eccellente con il tracciato. Chiudono rispettivamente ottava e tredicesima le Aprilia di Laverty e Savadori. Il cesenate, al rientro dopo il brutto infortunio patito a Buriram che lo aveva costretto a saltare la tappa di Aragon, è stato anche alle prese con qualche problema tecnico e ha potuto completare solo 13 giri. Diciottesimo tempo per Raffaele De Rosa, alla sua prima uscita stagionale dopo aver preso il posto di Markus Reitenberger sulla BMW del team Althea.



La FP2 prende il via alle 14.30, ma le previsioni meteo non lasciano tranquilli i piloti: la pioggia potrebbe infatti condizionare la sessione e "congelare" i tempi per l'accesso alla Superpole 2.