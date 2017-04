Sbk Assen, Rea disumano: pole e record della pista

29 aprile 2017

Jonathan Rea continua a guardare tutti dall'alto verso il basso e non solo in Superbike. Il campione del mondo in carica conquista la pole position frantumando prima il record di categoria, poi quello assoluto della pista, che apparteneva alla Honda MotoGP di Marc Marquez, fatto registrare nel 2015. Che il nordirlandese della Kawasaki faccia un altro sport, a questo punto, non è più solo un modo di dire.



Alle sue spalle partirà il compagno di team Tom Sykes, attardato di "appena" un paio di decimi, mentre la prima fila sarà chiusa dalla Ducati di Chaz Davies, che però deve registrare quasi un secondo di ritardo dal connazionale. Il gallese è stato costretto a rallentare nel corso del suo ultimo giro lanciato dopo essersi trovato davanti lo stesso Rea che girava piano ed è apparso piuttosto nervoso al termine delle qualifiche. Un po' per il comportamento del rivale, un po' per il distacco impressionante fatto registrare dalla sua Ducati.



Ad aprire la seconda fila ci sarà l'Aprilia del team Milwaukee di un ottimo Lorenzo Savadori, che si mette alle spalle l'altra Ducati Aruba.it di Melandri (qualche piccolo passo avanti per lui dopo le difficoltà nelle libere) e il compagno di team Eugene Laverty.



Scatteranno in terza fila la Ducati Barni di Xavi Forés (dalla Superpole 1), la Yamaha del padrone di casa Van der Mark e la BMW di Jordi Torres, mentre in quarta fila ci saranno la Honda di Nicky Hayden (passato anche lui dalla Superpole 1), la MV Agusta di Camier e l'altra Yamaha di Lowes. In fondo alla griglia gli altri italiani, con De Rosa diciottesimo, Russo diciannovesimo e Badovini ventunesimo.