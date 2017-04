Sbk Aragon, Rea: "Dispiace per Chaz, ma che bella classifica"

1 aprile 2017

Il primo pensiero di Rea è per il rivale Chaz Davies, caduto al penultimo giro dopo un lungo duello con Johnny: "Mi dispiace per Chaz, spero innazitutto che stia bene. Le due moto erano forti in diversi settori, in alcune parti del tracciato andava meglio la Ducati, in altre la Kawasaki. Loro sicuramente erano meglio in accelerazione e su questo aspetto devo lavorare. È stata una bella battaglia, è un peccato che Davies abbia fatto un errore e sia finito a terra. In ogni caso sono felice, ho ottenuto cinque vittorie in campionato e la classifica ha decisamente un bell'aspetto".



Di umore opposto Marco Melandri, nonostante il secondo posto finale: "Ho usato una nuova anteriore che mi sembrava buona, poi ho cominciato a faticare e avevo grossi problemi di grip. A quel punto ho iniziato a fare qualche errore di troppo. Domani tornerò alle gomme standard e cercherò di recuperare quel po' di gap che ancora ho con i primi. Comunque una buona gara, è tutta esperienza. Non ero lontanissimo, l'obiettivo per Gara 2 è quello di riagganciarmi e cercare di battagliare sfruttando le scie".



Terzo, ma in apparente difficoltà, Tom Sykes, che ha spiegato così i suoi problemi: "Ero lì per lottare per il podio, ma oggi abbiamo fatto davvero fatica. Avevamo qualche problema di gomme e in più avevo problemi fisici, sono stato male tutta la notte e non ho potuto mangiare né bere. Ora devo cercare di riposarmi e rimettermi in forma per la gara di domani".