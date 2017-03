Sbk Aragon, Rea al comando al termine delle Libere 1

31 marzo 2017

La Superbike torna in Europa e Jonathan Rea mette subito le cose in chiaro. Il campione del mondo in carica è ancora una volta davanti a tutti al termine delle prime prove libere in Spagna, con un'eccezionale 1'50''570 stabilito già dopo pochi giri dal via. Il pilota britannico ha concluso 20 tornate sul tracciato di Aragon e ha anche fatto registrare le punte più alte di velocità, con la sua ZX-10R che è arrivata a toccare i 313 km/h.



Alle sue spalle un ottimo Alex Lowes (appena 7 centesimi il distacco), che conferma quanto di buono fatto vedere dalla sua R1 nelle prime uscite stagionali a Phillip Island e Buriram. Terza e quarta piazza per Xavi Forés (+ 0''158) e Jordi Torres (+0''228), che nei giorni scorsi avevano promesso spettacolo ai tifosi di casa e che si candidano a un ruolo da protagonisti nel weekend iberico. Gira invece a 0''374 dal compagno di team l'altra Kawasaki di Tom Sykes (autore della pole nel 2016), seguito da Van der Mark e da un Marco Melandri non al top. Settimo crono per lui, a oltre mezzo secondo da Rea.



Ottavo tempo per il rientrante Mercado dello IODA Racing team Aprilia, mentre chiudono nona e decima le Honda di Bradl e Hayden. Fanalino di coda la Ducati ufficiale di Chaz Davies, arrivato in Spagna come uno dei favoriti, che ha rotto il motore in avvio ed è stato costretto a sostituirlo, salvo poi doversi fermare di nuovo a causa di una perdita d'olio. Per lui solo due giri completati e l'ultimo tempo a oltre 3 secondi dalla testa.



Qualche difficoltà per Julian SImon, che ha preso il posto dell'infortunato Savadori sull'Aprilia del team Milwaukee: solo 18° a 2"7 da Rea e giusto alle spalle della MV Agusta di Camier.