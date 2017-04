Sbk Aragon, finalmente Davies: "Weekend pazzesco"

2 aprile 2017

Davies ritrova il sorriso dopo la grossa delusione di sabato: "È stato un weekend pazzesco. I primi minuti di gara e gli ultimi sono stati difficilissimi. Sono felicissimo perché la squadra meritava un risultato così dopo il disastro in Gara 1. Il vento ci ha dato grossi problemi, era molto forte ed era difficile controllare la moto. Quando sono andato davanti però sono riuscito a fare il mio ritmo e a vincere. Devo ringraziare la Ducati perché è un ottimo risultato finire così".



Ammette invece di dover ancora lavorare Marco Melandri, nonostante il quarto podio stagionale: "Siamo partiti bene, è stata una bellissima gara. Giusta scelta quella della gomma morbida, sono rimasto calmo all'inizio ed ero a mio agio dietro a Johnny. Quando poi ho provato a sorpassarlo sono andato in crisi. Non riuscivo a frenare bene, avevo continuamente problemi di sottosterzo. Va bene il terzo posto. C'è un po' di amaro in bocca perché manca ancora qualcosina. Ci sono quasi, è vero, ma è quel quasi che fa la differenza: stiamo lavorando sodo per questo".



È apparso piuttosto freddo invece Jonathan Rea, che dopo cinque trionfi ha dovuto "accontentarsi" del secondo gradino del podio: "È stata una bella gara, un bel duello con Chaz. Mi sarebbe piaciuto vincere anche la sesta però va bene così, ho dato il mio meglio e ho fatto dei punti importanti. Spero di essere in piena forma ad Assen, visto che questo weekend no ero al meglio fisicamente".