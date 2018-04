Sbk Aragon, Davies: "Felice, gran bella battaglia"

15 aprile 2018

Chaz Davies si gode la vittoria in Gara 2 ad Aragon: "È stata una bella battaglia, molto impegnativa - ha detto il ducatista - Ho avuto qualche problema all'inizio ma sono rimasto paziente e concentrato fino al sorpasso decisivo". Decisamente più abbattuto il compagno di team Marco Melandri , alle prese con una Panigale difficile da gestire: "È frustrante sentirsi veloce ma non riuscire a lottare per vincere".

Particolarmente cupo il ravennate, nonostante il podio: "È stata una gara difficilissima. A un certo punto ho provato a passare Johnny in scia, ma la moto si è imbizzarrita. Non posso mai cambiare traiettoria per provare i sorpassi, devo sempre sperare che gli altri sbaglino. È brutto perché avevo la velocità per vincere, ma non riuscivo a dare battaglia. Aspettiamo la prossima gara e speriamo di migliorare la moto".





Soddisfatto Jonathan Rea, che lascia la Spagna sempre in testa al mondiale e con 45 punti conquistati in due gare: "È stata una gara faticosa fino alla fine. Ho fatto un errore evidente nell'ultimo giro, ma anche senza quello non so se sarei riuscito a fare di meglio. In generale sono contento di questo weekend, abbiamo chiuso con un primo e un secondo posto e il team ha fatto un grande lavoro. Ha aiutato molto anche la presenza di tanti miei tifosi".