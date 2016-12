Riecco Giugliano in sella: "Una grande emozione"

15 novembre 2015

L'incubo di Davide Giugliano è finito. Oggi il pilota della Ducati è tornato in sella a una moto dopo la frattura della vertebra D3: si è allenato con la sua supermotard numero 34 a Viterbo. Lo stesso Giugliano, che è atteso a Milano per l'Eicma, ha esultato sui social network postando una foto: "Che grande emozione risalire in sella dopo 3 mesi,25 giorni e 12 ore". Ora l'aspetta la sua Ducati Superbike: i test per il 2016 sono in programma a fine mese.