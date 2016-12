Rea, il dominatore della Superbike

29 ottobre 2016

E' la Honda del team Ten Kate ad adottarlo nel 2008 e il 21enne Rea risponde presente con tre vittorie in stagione e il secondo posto finale. Un inizio sprint che fa drizzare le antenne ai team manager della Superbike. Così a fine stagione viene premiato con l'esordio nella categoria regina, in Portogallo il pilota irlandese comincia con un promettente quarto posto. La promozione è immediata. Alla fine saranno sei anni in sella alla CBR1000, in cui Rea colleziona sempre almeno una vittoria con l'exploit dell'ultima stagione, il 2014, dove trionfa quattro volte e chiude in classifica generale al terzo posto. Il matrimonio con la Honda vive di alti e bassi, reso ancora più complicato da tre gravi infortuni. In mezzo, la soddisfazione di essere il primo britannico a vincere la 8 ore di Suzuka e l'esordio in MotoGP in sostituzione dell'infortunato Casey Stoner.



Anche i matrimoni più belli, però, sono destinati a finire se le ambizioni prendono strade diverse. Jonathan Rea a fine 2014 realizza due cose: che ha nel polso destro la velocità per vincere un Mondiale e che la Honda non è in grado di costruirgli una moto all'altezza. La scelta della Kawasaki è la logica conseguenza, ma l'ingresso è in punta di piedi perché dall'altra parte del box c'è una presenza ingombrante: il campione del mondo 2013 Tom Sykes. A Johnny però non piace aspettare e alla sua prima gara in Australia mette subito la sua Ninja davanti a tutti. E' il primo passo di una cavalcata trionfale che lo porta al primo titolo mondiale e a sfiorare il record di punti in una singola stagione. Un'esibizione di bravura, ma anche di forza psicologica perché il pilota a subire di più la rivalità tra compagni non è di certo lui. Il resto è cronaca di quest'anno, con un titolo più sudato, ma che alla fine torna nelle sue mani grazie al rendimento più continuo lungo tutti i dodici round.