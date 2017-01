Moto, i figli di Haga nel campionato italiano velocità

17 gennaio 2017

Haga torna in pista. Anzi, raddoppia. Non si tratta però di Nitro-Nori, l'amattisimo pilota giapponese con un grande passato in Superbike, ma anche diverse stagioni nella classe 500 del Motomondiale, ma dei suoi due figli. Akito e Ryota, infatti, parteciperanno al campionato italiano velocità nella classe Sport 4T con le Yamaha YZF-R3 dello Junior Team di AG Motorsport Italia. E chissà che non riescano a ripercorrere le orme del padre.