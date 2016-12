Monza vuole la Superbike. Imola e Misano furenti: "No allo scippo"

Altro che battaglia tra Misano e Imola per la MotoGp, scongiurata poche settimane fa dalla Giunta regionale confermando la permanenza in Riviera. Il problema è Monza e per la Superbike. Lo afferma in una nota il consigliere regionale dell'Emilia Romagna Daniele Marchetti (Lega Nord)-

"La nuova gestione dell'autodromo di Monza punta a riportare il campionato del mondo Superbike sul circuito (nel 2016, ndr) che già ospita tantissimi appuntamenti, non ultimo quello della Formula1".

"Non c'è più tempo da perdere -aggiunge Marchetti-. Qui non si tratta della sfida tra il circuito di Imola e quello di Misano Adriatico, ma della sopravvivenza di entrambi. Con tutto il rispetto per Monza, non possiamo permettere che la Brianza ci scippi uno degli appuntamenti più importanti della stagione motoristica".

E chiama "a raccolta tutti i consiglieri emiliano-romagnoli per scongiurare che uno dei due circuiti si veda 'scippare' la Superbike". Il ritorno della Sbk a Monza, ribadisce, "metterebbe a rischio una delle due tappe oggi calendarizzate nella nostra regione ovvero Imola o Misano. Un rischio che non possiamo correre".