Melandri, ritorno alla grande: "Devo ringraziare tutti, bello essere qua"

26 febbraio 2017

"C'era tanto vento e si sbagliava - ha dichiarato Melandri - Ho perso un sacco di tempo all'inizio e dopo per risalire ho speso veramente tanto sia di gomme che di energia, quindi non ero tanto pronto a stare nel mucchio. Mi sono ritrovato quinto a due giri dalla fine e ho dovuto inventarmi qualcosa. Devo ringraziare i ragazzi del team, la mia famiglia e tutti quelli che mi hanno dato l'opportunita di essere qua".



C'è gioia anche per il compagno in Ducati, Chaz Davies, nonostante le due vittorie sfumate per pochi millesimi di secondo: "Sono soddisfatto perché é stato il primo weekend in cui non sono caduto a Phillip Island. È importante per i punti e per la stagione. Oggi ho voluto provare un'altra strategia, mettendomi davanti a due giri dalla fine, ma su questo circuito purtroppo non è possibile scappare. In ogni caso sono carico per la Thailandia".