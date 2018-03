Melandri è tornato grande, ancora una volta

Due vittorie arrivate tramite percorsi differenti e per questo motivo Marco ha dimostrato di aver trovato fiducia nei suoi mezzi e nella moto. Sabato è andato a raccogliere la concorrenza Kawasaki messa in ginocchio dalle gomme, domenica, nonostante la partenza a centro gruppo e la repentina introduzione del cambio obbligatorio degli pneumatici, Melandri ha messo in pista una replica spettacolare, battendo Jonathan Rea in volata. Marco ha lottato con la grinta di un ragazzino mettendo da parte i timori del passato. In rettilineo la sua Ducati ballava a 300 all’ora, sequenze in qualche modo spaventose, ma non per lui che è riuscito a domare la “bestia”, rendendola docile al punto giusto. A 35 anni Melandri è in testa al mondiale dopo essersi reinventato per la quarta volta la carriera di pilota. Un primato che per un ragazzo sensibile come lui rappresenta benzina utile per alimentare l’ottimismo e ritrovare finalmente il sorriso.