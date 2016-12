Max, è il tuo momento

Due anni, otto mesi e 15 giorni dopo Magny Cours, la Magny Cours del secondo titolo mondiale in Superbike, arriva il rientro. E' partito tutto da uno scintillio, diventato idea, poi progetto, quindi realtà. Da una voglia, innanzi tutto, mai scomparsa, alla quale sono seguiti discorsi, riunioni, programmi di fattibilità. Difficile tenere segreto il piano, considerando il nome del protagonista, non facile mettere insieme i tasselli: dai primi, di qualche tempo fa, agli ultimi di ieri. Di mezzo c'è un evento mondiale, non una garetta tra amici, il che rende l'idea della portata dell'evento.

Con tutto il paddock - sbk, ma non solo - che chiedeva, con la volontà di Biaggi di sistemare ogni cosa, prima di ufficializzare, con Aprilia che, in tutto ciò, giusto qualche altro pensiero e impegno ce l'ha pure... Insomma, un avvicinamento intenso e non sempre fluido, artigliato da sempre a una sola certezza: la passione del numero 3, che gli appuntamenti da collaudatore Aprilia hanno fatto decollare definitivamente e come un paio di anni fa. Perché: ora o mai più. 44 anni e una domenica mondiale: ora o mai più! Quindi ora. Con i tifosi, i detrattori, i curiosi, per una volta tutti insieme, a occhi sgranati.