Max Biaggi: "Mi sono divertito, ma volevo fare di più"

21 giugno 2015

"Mi sono divertito, ma volevo fare di più". Eccolo il Max Biaggi campione che non si accontenta di un 6° posto comunque strepitoso: "Il contatto? Non c'era spazio, ero in fila indiana e Guintoli è entrato toccandomi la ruota davanti, un azzardo al primo giro! Ho ripreso Haslam e sono soddisfatto di essere arrivato in scia alla migliore Aprilia. Per gara2 proviamo a sistemare l'usura delle gomme e cerchiamo di fare meglio".

Il campione romano scuote la testa e spiega: "La manovra di Sylvain è stata troppo azzardata, era il primo giro e non so dove voleva andare? Lì la curva gira stretta ed è inutile entrare in quel modo. Così ho perso +1.5"-2" e sono stato fortunato, perché sono riuscito a rialzare in tempo la moto... Non ci scordiamo che siamo nel 2015, è passato tanto tempo dalla mia ultima corsa. Riprendere il ritmo di gara è abbastanza difficile, ma mi sono divertito anche se volevo fare di più. Ho avuto dei guai con la gomma, ma alla fine ho ripreso Haslam con l'Aprilia più veloce. Sono soddisfatto di essergli arrivato alla coda... Abbiamo già visto che consumiamo tanta gomma rispetto alla concorrenza e alla fine con la posteriore distrutta perdiamo molti decimi importanti. Diciamo che sono contento perché se ci fosse stato qualche giro in più avrei provato a passare Leon. Mi sono "quasi" accontentato con un occhio per gara 2... Ora confido nel mio team! Ah, non dimentichiamo che due settimane fa ero in cabina di commento e ributtarsi nell'arena non è mai facile.... Anche se mi diverto e ricordo le procedure di gara. Dai in gara 2 proverò ad andare un po' meglio".